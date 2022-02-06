Аналитики назвали ущерб производителей от запрета поставок электроники в РФ

Потери Apple, Samsung, Xiaomi и Realme могут составить 760 млрд рублей ежегодно в случае введения запрета на поставки американской микроэлектроники в Россию, пишет «Коммерсант». Больше других от санкций рискует пострадать Apple, но устройства бренда вряд ли пропадут с рынка, чему поспособствует рост доли серых поставок и сегмента подержанной техники.

В 2022 году, по прогнозам аналитического центра GS Group, импорт смартфонов в Россию может снизиться до 34,9 млн штук из-за падения покупательной способности населения. В случае введения технологических санкций и запрета прямых поставок устройств общие потери доходов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme составят около $10 млрд ежегодно.

При этом цены на смартфоны крупнейших брендов вырастут на 15–20%, увеличится параллельный импорт оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, импорт телефонов китайских и российских брендов, в первую очередь собственных торговых марок розничных сетей и телеком-операторов, — пояснил руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что в случае введения санкций США под них попадёт любая азиатская фабрика, поставляющая смартфоны в Россию. При этом Google и Apple будут блокировать активацию новых смартфонов и обновления на уже используемых устройствах.

Таким образом, официально доступными в России могут оказаться только смартфоны на Harmony OS, что приведёт к росту серого рынка и увеличению стоимости смартфонов на 20–30%.

Однако источник, близкий к крупному ретейлеру, считает, что санкции США прямо не затронут бренды из других стран: на место американских брендов придут корейские, а запретить поставку компонентов для сборки в Китае моделей, предназначенных для России, невозможно.

Ранее сообщалось, что администрация США изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, изготовленной с использованием американских технологий или программного обеспечения. Список компонентов может варьироваться — от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

Это может произойти, если РФ совершит нападение на Украину. Таким образом Штаты намерены использовать собственное технологическое преимущество и ударить одновременно по военному и гражданскому секторам, а также укротить амбиции РФ в технологической сфере.