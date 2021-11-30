Аналитик: безлимитный мобильный Интернет могут отключить всем

Операторы могут начать отключение безлимитного мобильного Интернета и на действующих тарифах в середине 2022 года, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин Daily Moscow. По его мнению, трудности это вызовет у небольшого числа абонентов.

Возможно, они (опции безлимитного Интернета. — ред. NEWS.ru) будут отменены с уходом тарифных планов в архив, это может начать происходить в 2022 году, в середине года. В целом проблема затрагивает небольшое число россиян, потому что большая часть людей пользуется трафиком в достаточно щадящем режиме, то есть это не больше 20 гигабайт для 80% всех пользователей, — сказал Муртазин.

Он добавил, что 70% абонентов сотовых операторов в месяц тратят не больше 10 гигабайт. Муртазин объяснил, что благодаря дешевизне, доступности и высокой скорости россияне заменяют мобильным Интернетом проводной.

Ранее мобильные операторы отключили опцию безлимитного Интернета для новых абонентов. Сообщается, что безлимитным Интернетом пользуются около 30% клиентов, но для сотовых операторов это невыгодно, так как некоторые пользователи расходуют слишком много трафика. Так, представитель «МегаФона» сообщил, что после подключения к тарифному плану абонент может добавить эту опцию отдельно.