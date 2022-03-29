Аналитик объяснил, почему Минцифры рекомендовало ограничить безлимит

Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы из-за проблем с оборудованием, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин KP.RU. Оно почти целиком производится за границей и сейчас резко стало дороже. Основные расходы операторов — это именно инфраструктура, объяснил он.

Основная часть оборудования (98%) производится не в России, покупается за валюту. Поэтому его стоимость сейчас резко выросла, доступность сократилась. К тому же с нашего рынка ушли европейские и американские компании, остается Китай. Китайское оборудование неплохое, качественное, но в отсутствие конкуренции и в условиях дефицита цены пошли вверх. Расходы операторов резко возросли, и компенсировать их неоткуда, — сказал Муртазин.

Ограничение безлимита является попыткой сохранить стоимость услуг, добавил он. При этом подключиться к безлимитному тарифу нельзя уже с конца 2021 года, напомнил аналитик.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что в России нечем заменить выходящее из строя интернет-оборудование. В связи с этим в течение нескольких месяцев у граждан могут возникнуть проблемы с интернетом.