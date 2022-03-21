Аналитик: экстремизмом могут признать любое взаимодействие с соцсетями Meta

Любое взаимодействие с Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Facebook (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) может быть признано экстремистским, поэтому пользователям данных соцсетей стоит быть настороже, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. По его словам, это может распространяться на переписку в соцсети, покупку рекламы или инвестиций в акции компании Meta (компания признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Могут быть какие-то последствия, хоть и обещали, что их и не будет пока, но теоретически это возможно. Соцсети признаны экстремистскими, и Instagram, и Facebook. Соответственно, любое взаимодействие с этими площадками может быть признано экстремистским, — сказал Зыков.

Ранее в России была признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms Inc. (Meta), которая управляет соцсетями Facebook и Instagram. Такое решение принял Таганский суд 21 марта. Как сообщили в суде, решение вступает в силу немедленно.

При этом суд не будет запрещать деятельность в России WhatsApp и Facebook Messenger. Как отметил прокурор, граждане не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются Facebook и Instagram.