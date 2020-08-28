Американский стартап представил работающую 28 тысяч лет батарейку

https://static.news.ru/photo/478ba09e-eaad-11ea-984a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NDB

Компания Nano Diamond Battery (NDB) разработала новое устройство — элемент питания с радиоактивным сердечником из переработанных отходов.

О новинке пишет NewAtlas. Разработка представляет собой батарейку на основе отходов углерода-14 — изотопа, применяемого, например, в диагностике заболеваний ЖКТ. Хранение таких отходов — опасное и дорогостоящее. Новое изобретение отчасти решает эту проблему. Разработчики уверяют, что их элемент питания способен работать 28 тысяч лет.

Сердечник батарейки окружён корпусом из поликристаллических алмазов. В NDB говорят, что целостность корпуса практически невозможно нарушить и разработка полностью безопасна для использования в быту.

Представьте себе iPhone. Наша разработка полностью заряжала бы вашу батарею с нуля пять раз в час. Представьте себе мир, в котором вам вообще не придётся заряжать аккумулятор в течение дня. А теперь представьте себе неделю, месяц. Как насчёт десятилетий? Вот что мы можем сделать с помощью нашей технологии, — рассказал сотрудник компании-стартапа Нил Найкер.

Сейчас разработчики пытаются организовать коммерческое производство батарейки на ядерных отходах. Первые устройства могут появиться на прилавках магазинов уже в конце 2020 года.

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