Пользователи YouTube пожаловались на сбои

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Пользователи из Соединённых Штатов Америки массово жалуются на сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы сетевых ресурсов.

Неполадки в работе YT начались около 10:30 мск, большинство отзывов приходит из США. Около 76% людей, сообщивших о проблемах, говорят, что не могут просмотреть видео. 18% испытывают сложности с загрузкой сайта. 4% сообщают, что не могут войти в свою учётную запись.

Последний масштабный сбой в работе популярного видеохостинга отмечался 18 мая. 13 мая произошли неполадки в работе сервиса микроблогов Twitter. Больше всего сообщений о сложностях поступило из Соединённых Штатов, Канады, Японии и Великобритании. За день до этого россияне жаловались на проблемы с вызовом такси через приложение «Яндекс Go». Сообщения поступали из крупнейших городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Екатеринбурга.