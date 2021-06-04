Пользователи YouTube пожаловались на сбои

Пользователи из Соединённых Штатов Америки массово жалуются на сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы сетевых ресурсов.
Неполадки в работе YT
Последний масштабный сбой в работе популярного видеохостинга отмечался 18 мая. 13 мая произошли неполадки в работе сервиса микроблогов Twitter. Больше всего сообщений о сложностях поступило из Соединённых Штатов, Канады, Японии и Великобритании. За день до этого россияне жаловались на проблемы с вызовом такси через приложение «Яндекс Go». Сообщения поступали из крупнейших городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Екатеринбурга.