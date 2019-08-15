https://static.news.ru/photo/8a68460e-bf4f-11e9-9883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Amazon объявила о запуске благотворительной программы Fulfillment by Amazon (FBA) Donations. Она позволит соответствующим организациям получать нераспроданные и возвращённые товары со складов в США и Великобритании.

Мы знаем, что передача продуктов в руки тех, кто в них нуждается, меняет жизнь и укрепляет местные сообщества. Мы рады распространить эту программу на продавцов, которые пользуются нашими услугами, — говорится в блоге компании.

Дополнительная цель программы заключается в уменьшении количества отходов, поскольку продавцы получат более экологичный и дешёвый способ избавиться от остатков продукции. Программа начнёт работать с 1 сентября 2019 года.

Ранее News.ru сообщил, что Amazon добавила новую опцию в настройки голосового помощника Alexa. Теперь пользователи могут отключить возможность прослушивания голосовых записей сотрудниками компании и её подрядчиками.