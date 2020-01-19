Компания Amazon готовится запустить систему, благодаря которой можно будет оплачивать покупки с помощью ладони. Предполагается, что человек на кассе будет использовать карту и сканировать отпечаток руки.
Об этом
Предполагается, что терминалы появятся в кафе, ресторанах быстрого питания и других подобных заведениях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал Forbes подвёл итоги 2019 года и назвал миллиардеров, которые с января по декабрь потеряли значительные суммы денег. В список главных неудачников года, составленный Forbes, вошёл самый состоятельный человек в мире Джефф Безос. Он утратил $13,1 млрд. К такому результату привёл развод основателя Amazon с женой Маккензи.
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