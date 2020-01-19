https://static.news.ru/photo/51376854-3a53-11ea-a7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Компания Amazon готовится запустить систему, благодаря которой можно будет оплачивать покупки с помощью ладони. Предполагается, что человек на кассе будет использовать карту и сканировать отпечаток руки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Предполагается, что терминалы появятся в кафе, ресторанах быстрого питания и других подобных заведениях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал Forbes подвёл итоги 2019 года и назвал миллиардеров, которые с января по декабрь потеряли значительные суммы денег. В список главных неудачников года, составленный Forbes, вошёл самый состоятельный человек в мире Джефф Безос. Он утратил $13,1 млрд. К такому результату привёл развод основателя Amazon с женой Маккензи.