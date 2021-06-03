«Алмаз — Антей» создаст первый в РФ металлический 3D-принтер

https://static.news.ru/photo/c409a3de-c4e4-11eb-9c44-96000091f725_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Концерн «Алмаз — Антей» намерен создать первый металлический 3D-принтер из отечественных комплектующих. Об этом рассказал заместитель гендиректора АО «Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз — Антей“», директор северо-западного регионального центра Михаил Подвязников, сообщает РИА Новости.

Через полтора-два года предприятие намерено создать первый отечественный металлический 3D-принтер и отечественный атомайзер для получения металлического порошка для этих принтеров, — отметил Подвязников.

Он добавил, что в концерне планируют к концу 2021 года получить песчаный 3D-принтер для металлургических производств, а в течение полутора-двух лет — керамический 3D-принтер.

Тем самым займём ту нишу, при которой мы производим средства производства для себя, для предприятий концерна и, естественно, для рынка, — подчеркнул заместитель гендиректора концерна.

Ранее стало известно, что студент Самарского университета им. Королёва создал технологию, благодаря которой 3D-печать металлом можно сделать в девять раз дешевле. Разработка получила российский патент, в ней применяется технология плавки металла методом индукционного нагрева. Именно это делает затраты на печать ниже в девять и более раз по сравнению с существующими аналогами.