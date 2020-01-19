https://static.news.ru/photo/eb9b5870-3a93-11ea-b260-fa163e074e61_660.jpg Фото: DeepMind/twitter.com

Алгоритм компании DeepMind попробует решить две сложнейшие задачи биологии: исследовать работу человеческого мозга и понять процессы сворачивания белка. Нейросеть можно использовать и как инструмент, и как модель.

Подобно настоящему мозгу, некоторые программы опираются на обучение с подкреплением, когда верное поведение вознаграждается разными способами.

Исследователи считают, что похожим образом может работать система вознаграждения, основанная на дофамине, — говорится в материале.

Теорию подтвердили эксперименты с мышами. Изучив их мозг во время выполнения разных задач, учёные выяснили, что часть нейронов выстраивают вероятностную модель получения награды, передаёт портал Venture Beat.

Вторая задача — сворачивание белка — заключается в возможности предсказать структуру данных соединений на основе аминокислотного состава. Эта проблема является одной из самых главных в биологии и медицине.

По предварительным данным, для выявления всех возможных конфигураций белка человечеству потребуется 13,8 млрд лет.

DeepMind прославилась созданием алгоритмов, легко обыгрывающих людей в шахматы, а также диагностирующих болезни. Однако главная цель главы предприятия — Демиса Хассабиса — заключается в использовании ИИ для решения сложных научных проблем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кинокомпания Warner Bros. подписала соглашение со стартапом Cinelytic, который использует машинное обучение для прогнозирования успеха фильма. Технология будет помогать студии решать, давать ли проекту «зелёный свет».