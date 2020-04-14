Аккаунты пользователей Zoom стали продавать в Даркнете

https://static.news.ru/photo/19da546e-7e3e-11ea-b38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rizqullah Hamiid Saputra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специализирующаяся на предотвращении кибератак компания Group-IB обнаружила объявления о продаже на андеграундных площадках аккаунтов пользователей Zoom. Это популярный сервис видеоконференций.

Общее количество уникальных записей, выставленных на продажу на данный момент, составляет 4153, среди которых 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене .ru, — сообщил РИА Новости руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков.

Ввиду пандемии коронавируса аудитория Zoom увеличилась с 10 млн пользователей в декабре 2019-го до 200 млн в марте 2020-го. Небывалый прирост людей раскрыл слабые стороны сервиса — множество уязвимостей, ставящих под удар конфиденциальность юзеров.

Так, например, iOS-приложение Zoom на iOS отправляет данные в Facebook, не упоминая об этом в политике конфиденциальности. После загрузки и установки программа подключается к API Graph (Facebook) и собирает информацию, связанную не только с профилем пользователя в Facebook, но и с теми юзерами, у которых нет учётной записи в соцсети, писал NEWS.ru.