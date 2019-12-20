https://static.news.ru/photo/6e25a34a-2324-11ea-abe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Публичные акционеры «Яндекса» поддержали изменения в структуре корпоративного управления компанией.

20 августа на внеочередном собрании владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров. Явка составила почти 74%. Для положительного решения достаточно было 75% голосов при явке не менее 50%.

Мы очень благодарны инвесторам за поддержку изменений, которые совет директоров предложил месяц назад. Доверие пользователей, сотрудников, акционеров и партнёров и есть самый главный капитал Яндекса. Именно оно позволяет команде так быстро двигаться вперёд, — заявил председатель совета директоров «Яндекса» Джон Бойнтон.

Изменения в корпоративную структуру планируется ввести до конца первого квартала 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что администрация президента никогда не требовала от руководства «Яндекса» передать ей контроль над компанией. Такая схема нанесла бы ущерб конкурентным преимуществам компании, заявил источник, близкий к Кремлю.