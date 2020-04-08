Акционер Zoom обвинил компанию в сокрытии уязвимостей видеочатов

Один из акционеров Zoom Video Communications подал иск против компании. Инвестор обвинил разработчиков сервиса Zoom в намеренном сокрытии уязвимостей, которые привели к утечке тысяч записей видеоконференций.
По информации Bloomberg, американец Майкл Дриё обратился в суд Сан-Франциско. Помимо сокрытия данных о проблемах с безопасностью, он обвинил руководителей компании в передаче личных данных пользователей третьим сторонам, в том числе соцсети Facebook. Дриё указал, что выявление уязвимостей снизило стоимость акций Zoom.
Проблемы приложения, чья популярность резко выросла на фоне самоизоляции и перехода на удалённую работу, вскрылись на прошлой неделе, когда The Washington Post обнародовала данные о перехваченных видеоконференциях: внутрикорпоративном общении, дистанционных уроках, частных разговорах.
Как писал NEWS.ru, после скандала МИД Германии, SpaceX и другие организации или ведомства публично отказались от Zoom.
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