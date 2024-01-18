Айтишникам назвали дату приема заявлений на отсрочку от армии Минцифры: «айтишники» смогут подать заявление на отсрочку от армии с 22 января

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IT-специалисты смогут подать заявления на отсрочку от службы в армии в рамках весеннего призыва с 22 января, сообщили в Минцифры России. Заявления будут приниматься до 6 февраля через портал «Госуслуги». 2 марта информация будет передана в Министерство обороны страны.

Отмечается, что компании должны будут проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 10 февраля через портал «Госуслуги». Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке с 1 апреля по 15 июля.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал проверить организации, рекламирующие услуги по получению отсрочки от армии. По словам депутата, такими услугами компании подрывают национальное единство. Такая реклама в последнее время попадается в интернете с завидной частотой, добавил он.

До этого президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток. Также Минобороны совместно с Минцифры должно проработать автоматическое подтверждение права отсрочку без явки в военкомат. Президент вместе с этим потребовал обеспечить возможность для работодателей предоставлять сведения о призывниках через информационную систему.