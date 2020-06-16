Adobe Flash получил дату окончательного прекращения работы

https://static.news.ru/photo/df1fb3ce-b07d-11ea-832e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Adobe обозначила дату полного прекращения распространения и поддержки Adobe Flash Player. Он перестанет работать 31 декабря 2020 года.

Разработчики сообщили об окончании поддержки Adobe Flash в июле 2017 года. Его использовали для отображения контента в интернете, однако он оказался недостаточно безопасным и потреблял много системных ресурсов. Большинство сайтов уже начали переходить на новые стандарты, вроде HTML5.

После обозначенной даты Adobe удалит страницы загрузки Flash Player со своего сайта, а работающий на нём контент будет заблокирован. Разработчики также рекомендовали пользователям воздержаться от скачивания программного обеспечения со сторонних ресурсов, поскольку файлы могут включить вредоносное ПО.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook совместно с Google и Microsoft и 15 другими технологическими компании объединили усилия для борьбы против сексуального насилия над детьми в Интернете. Инициатива получила название Project Protect.