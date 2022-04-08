«5 в 1»: на Красную Пресню пришла «Мотовесна»

В столице с 8–10 апреля проходит выставка «Мотовесна», посетители которой смогут насладиться мотоциклами, квадроциклами, автомобилями и другой техникой.
В этом году событие объединяет на одной площадке пять мероприятий: гости смогут посетить выставки Motorsport Expo, «Велокульт», «ЕДрайв», «Ножевая культура» и юбилейное Custom & Tuning Show, где будут представлены уникальные экземпляры мотоциклов.
В программе «разнообразнейшие и быстрейшие» средства передвижения, а также мастер-классы, квесты и розыгрыши подарков.
Cord 810 Beverly Sedan
Артём Соболев/NEWS.ru
Автомобиль А. Аюхаева Walle
Артём Соболев/NEWS.ru
Стенд Mad Buckets, машина Hot Road
Артём Соболев/NEWS.ru
Стенд мастерской DMC, мотоцикл HD FXR
Артём Соболев/NEWS.ru
Стенд Classic Touring Cup
Артём Соболев/NEWS.ru
Стенд BOX39
Артём Соболев/NEWS.ru
Автомобиль "Белочка"
Артём Соболев/NEWS.ru
Стенд KAMAZMASTERS
Артём Соболев/NEWS.ru
В столице с 8 по 10 апреля проходит выставка «Мотовесна»
Артём Соболев/NEWS.ru
В столице с 8 по 10 апреля проходит выставка «Мотовесна»
Артём Соболев/NEWS.ru
Стенд ZILLERS
Артём Соболев/NEWS.ru
В столице с 8 по 10 апреля проходит выставка «Мотовесна»
Артём Соболев/NEWS.ru
Customs Garage 67, "Волга-24"
Артём Соболев/NEWS.ru
Стенд RAVENOL
Артём Соболев/NEWS.ru
Стенд ZILLERS
Артём Соболев/NEWS.ru
Мастерская Garage Gribok, Hot Road
Артём Соболев/NEWS.ru
Автомобиль А. Аюхаева Walle
Артём Соболев/NEWS.ru
В столице с 8 по 10 апреля проходит выставка «Мотовесна»
Артём Соболев/NEWS.ru