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«5 в 1»: на Красную Пресню пришла «Мотовесна»
Технологии

«5 в 1»: на Красную Пресню пришла «Мотовесна»

17:01, 09 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В столице с 8–10 апреля проходит выставка «Мотовесна», посетители которой смогут насладиться мотоциклами, квадроциклами, автомобилями и другой техникой.

В этом году событие объединяет на одной площадке пять мероприятий: гости смогут посетить выставки Motorsport Expo, «Велокульт», «ЕДрайв», «Ножевая культура» и юбилейное Custom & Tuning Show, где будут представлены уникальные экземпляры мотоциклов.

В программе «разнообразнейшие и быстрейшие» средства передвижения, а также мастер-классы, квесты и розыгрыши подарков.

Cord 810 Beverly Sedan

Артём Соболев/NEWS.ru

Автомобиль А. Аюхаева Walle

Артём Соболев/NEWS.ru

Стенд Mad Buckets, машина Hot Road

Артём Соболев/NEWS.ru

Стенд мастерской DMC, мотоцикл HD FXR

Артём Соболев/NEWS.ru

Стенд Classic Touring Cup

Артём Соболев/NEWS.ru

Стенд BOX39

Артём Соболев/NEWS.ru

Автомобиль "Белочка"

Артём Соболев/NEWS.ru

Стенд KAMAZMASTERS

Артём Соболев/NEWS.ru

В столице с 8 по 10 апреля проходит выставка «Мотовесна»

Артём Соболев/NEWS.ru

В столице с 8 по 10 апреля проходит выставка «Мотовесна»

Артём Соболев/NEWS.ru

Стенд ZILLERS

Артём Соболев/NEWS.ru

В столице с 8 по 10 апреля проходит выставка «Мотовесна»

Артём Соболев/NEWS.ru

Customs Garage 67, "Волга-24"

Артём Соболев/NEWS.ru

Стенд RAVENOL

Артём Соболев/NEWS.ru

Стенд ZILLERS

Артём Соболев/NEWS.ru

Мастерская Garage Gribok, Hot Road

Артём Соболев/NEWS.ru

Автомобиль А. Аюхаева Walle

Артём Соболев/NEWS.ru

В столице с 8 по 10 апреля проходит выставка «Мотовесна»

Артём Соболев/NEWS.ru

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