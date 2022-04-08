«5 в 1»: на Красную Пресню пришла «Мотовесна»

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В столице с 8–10 апреля проходит выставка «Мотовесна», посетители которой смогут насладиться мотоциклами, квадроциклами, автомобилями и другой техникой.

В этом году событие объединяет на одной площадке пять мероприятий: гости смогут посетить выставки Motorsport Expo, «Велокульт», «ЕДрайв», «Ножевая культура» и юбилейное Custom & Tuning Show, где будут представлены уникальные экземпляры мотоциклов.

В программе «разнообразнейшие и быстрейшие» средства передвижения, а также мастер-классы, квесты и розыгрыши подарков.