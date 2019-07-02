https://static.news.ru/photo/4a9b1b70-9ccf-11e9-afa1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alex 'Florstein' Fedorov/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Представители труппы ярославского Российского театра драмы имени Фёдора Волкова обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Они попросили главу ведомства решить конфликт между директором учреждения Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.

По словам артистов, Марчелли возглавлял труппу в течение 10 лет, а Туркалов появился в театре только в декабре 2018 года. За время совместной работы между директором и худруком возникли разногласия, которые переросли в неразрешимый конфликт.

В театре атмосфера напряжена до предела, что негативно отражается на работе, — говорится в письме, которое есть в распоряжении News.ru.

Работники Волковского театра поддерживают Марчелли, в связи с чем просят министра принять решение в его пользу. Под документом подписались 51 артист, заведующие музыкальной частью, труппой, художники по свету и помощники режиссёров. 11 членов труппы воздержались.

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