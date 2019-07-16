https://static.news.ru/photo/36c63122-a7bd-11e9-85bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/officialcatra

Актриса театра Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщил Центральный академический театр Российской армии на своей странице в Facebook .

Артистка работала в театре с 1980 года. Она сыграла в спектаклях «Орестея», «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души» и «Похождение бравого солдата Швейка». В 2014 году была награждена медалью «За трудовую доблесть».

Ранее News.ru писал, что советский художник-постановщик Стален Волков ушёл из жизни в возрасте 93 лет. Мужчина имел статус народного художника России, члена Гильдии художников кино Союза кинематографистов РФ, а также члена Академии художеств России.