https://static.news.ru/photo/cf4e5030-a283-11e9-9f9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

10 сентября в арбитражном суде Санкт-Петербурга и ЛО начнётся рассмотрение иска от компании «Театр песни» против властей города, отказавших театру в предоставлении земли. Компания требует около 48 млн рублей.

Истец — ООО «Театр песни» <...> ответчик — комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга <...> иск о взыскании убытков в сумме 47,9 миллиона рублей <...> Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 10 сентября 2019 года в 16:45, — говорится в определении арбитража.

Ранее «Театр песни» проиграл слушания в судах двух инстанций. Компания требовала отменить решения ведомства от 10 сентября 2018 года, из-за которых им и отказали в предоставлении земельного участка на Новосмоленской набережной, передаёт РИА Новости .

Также известно, что идея создания культурно-делового комплекса «Театр песни» принадлежит Алле Пугачёвой, которая впоследствии покинула проект.

Как сообщал News.ru, артисты МХАТа опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на пост художественного руководителя театра. Их недовольство связано с назначением нового худрука Эдуарда Боякова, снимающего классические постановки с репертуара.