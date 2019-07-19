https://static.news.ru/photo/ae301d70-ab98-11e9-8441-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.teatrvfk.ru

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург) показал в Китае спектакль «Дон Жуан». Постановку сыграли в Национальном центре исполнительских искусств, расположенном в Пекине рядом с площадью Тяньаньмэнь.

Гастроли продолжались два дня — 19 и 20 июля 2019 года. Представление собирало полные залы. Большую часть зрителей составляли граждане КНР. Несмотря на языковой барьер — зал оборудовали экранами с бегущей строкой на китайском языке, — публика бурно реагировала на происходящее на сцене. Продолжительность действа составила свыше 2,5 часа, пишет ТАСС .

Я очень люблю российский театр <...> В прошлом году я путешествовала по России, была в Москве и Санкт-Петербурге <...> Поэтому при любой возможности не упускаю шанс прикоснуться к российской культуре, — поделилась мнением жительница Поднебесной Бай Цзывэй.

Исполнитель роли крестьянина Пьеро Родион Приходько рассказал, что китайские и российские зрители несколько отличаются друг от друга.

Такое ощущение, что разница между нами — наивность в восприятии, непосредственность. Зрители здесь [в Китае] реагируют на какие-то безусловные вещи, пластические шутки, не речевые, — отметил артист.

Приходько выразил надежду, что театр приедет в Китай с гастролями ещё раз.

Ранее News.ru сообщал, что российские производители пряников начали экспортировать сладости в КНР. Об этом заявил вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг. Он добавил, что спросом пользуются продукты питания, пищевые добавки, косметика и изделия ручной работы из РФ.