https://static.news.ru/photo/629c6084-9429-11e9-8167-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Певцов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Дмитрий Певцов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить здание для его театра. Своё видеообращение актёр обнародовал в Интернете.

Он признал, что свободных площадок, где могла бы комфортно разместиться труппа, в столице нет. Поэтому предложил президенту передать Дворец культуры имени С.П. Горбунова, где раньше располагался Театр мюзикла.

Здание уже несколько лет стоит пустым. С тех пор как оттуда ушёл Театр мюзикла, там нет театральной жизни. Мы готовы наполнить это здание театральным содержанием, — заявил Певцов.

По его словам, коллектив, созданный им из выпускников его театрального курса, сможет привнести на площадку «веру, добро, любовь, радость, надежду, свет и патриотизм».

Готовый репертуар, подчеркнул Дмитрий Певцов, у него и его воспитанников имеется.

Ранее, как писал News.ru, он рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке более 20 лет. Артист признался, что никогда не боялся и всегда был готов к тому, что жена может уйти к другому мужчине.