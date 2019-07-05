Министр культуры Владимир Мединский заявил, что директор ярославского театра имени Фёдора Волкова уволен с занимаемой должности.
По его словам, подобное решение принято в связи с конфликтом, произошедшим между руководителем организации и художественным руководителем Евгением Марчелли, передаёт
Так управлять театром нельзя, — подчеркнул глава Минкульта.
Кроме того, выговор сделан худруку учреждения, так как он не смог наладить дисциплину в коллективе, а его действия привели к репутационным потерям.
Вопросы о дальнейшей работе театра будут приняты в ближайшее время, — добавил он.
Чиновник отметил, что соответствующий вывод сделан по итогам прошедшего в министерстве совещания.
Ранее News.ru писал, что представители труппы ярославского театра обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Они попросили главу ведомства решить конфликт между директором учреждения Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
По словам артистов, Марчелли возглавлял труппу в течение 10 лет, а Туркалов появился в театре только в декабре 2018 года. За время совместной работы между директором и худруком возникли разногласия, которые переросли в неразрешимый конфликт.