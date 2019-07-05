https://static.news.ru/photo/f9752c2a-9f28-11e9-bb24-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что директор ярославского театра имени Фёдора Волкова уволен с занимаемой должности.

По его словам, подобное решение принято в связи с конфликтом, произошедшим между руководителем организации и художественным руководителем Евгением Марчелли, передаёт РИА Новости .

Так управлять театром нельзя, — подчеркнул глава Минкульта.

Кроме того, выговор сделан худруку учреждения, так как он не смог наладить дисциплину в коллективе, а его действия привели к репутационным потерям.

Вопросы о дальнейшей работе театра будут приняты в ближайшее время, — добавил он.

Чиновник отметил, что соответствующий вывод сделан по итогам прошедшего в министерстве совещания.

Ранее News.ru писал, что представители труппы ярославского театра обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Они попросили главу ведомства решить конфликт между директором учреждения Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.

По словам артистов, Марчелли возглавлял труппу в течение 10 лет, а Туркалов появился в театре только в декабре 2018 года. За время совместной работы между директором и худруком возникли разногласия, которые переросли в неразрешимый конфликт.