https://static.news.ru/photo/a88f6a44-a0d8-11e9-a113-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Мединский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли. Об этом глава ведомства заявил во время посещения детского центра «Артек».

19 августа я приеду в Ярославль, это будет первый день после отпуска театральной труппы, и надеюсь, что вместе с губернатором и вместе с Марчелли мы представим нового художественного руководителя театра, — цитирует Мединского ТАСС .

Фамилию нового художественного руководителя театра министр называть не стал, отметив, что кандидатура согласована и с его ведомством, и с областными властями, и с Евгением Марчелли.

Хороший кандидат, уверен, это придаст новый импульс развитию театра, который поднялся на высокий художественный уровень за годы работы Марчелли, — добавил Владимир Мединский.

Как писал News.ru, ранее Мединский заявил, что директор ярославского театра имени Фёдора Волкова Алексей Туркалов уволен с занимаемой должности из-за конфликта с художественным руководителем Евгением Марчелли. Позже худрук заявил, что написал заявление об уходе.

До этого часть актёров выступила против объединения Волковского театра с Александровским в Петербурге в единый национальный театр. Глава Ярославской области Дмитрий Миронов также заявил, что это нецелесообразно.