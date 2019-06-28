https://static.news.ru/photo/62a636ec-9a58-11e9-88c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Теодор Курентзис завершит деятельность на посту художественного руководителя Пермского театра оперы и балета спектаклем «Свадьба Фигаро».

Показами оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта в постановке режиссёра Филиппа Химмельманна и дирижёра Теодора Курентзиса завершится 147-й театральный сезон. Опера будет исполнена солистами Пермской оперы и приглашёнными артистами, оркестром и хором MusicAeterna 29 и 30 июня, — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Отмечается, что постановка является второй частью проекта «Трилогия Моцарта — Да Понте в Перми». В ней так же, как и в первой части трилогии, оркестр играет на старинных духовых инструментах и хаммерклавире, используются жильные струны.

Как ранее писал News.ru, Теодор Курентзис, покидая свою должность, остаётся в театре и продолжит радовать зрителей симфоническими программами и постановками. Как заявил директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, традиции, заложенные Курентзисом, и намеченный им курс будут поддерживаться и в дальнейшем.