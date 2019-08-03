https://static.news.ru/photo/73800722-b60f-11e9-a524-fa163e074e61_660.jpg Валерий Гергиев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев открыл серию оперных премьер на международном Дальневосточном фестивале «Мариинский». Дирижёр представил приморской публике оперу «Парсифаль».

Демонстрация музыкальной драмы Рихарда Вагнера стала единственной во Владивостоке, сейчас эта опера идёт только в Мариинском театре, передаёт РИА Новости .

На 4 августа намечена дальневосточная премьера оперы «Чародейка» Петра Чайковского. Зрители увидят её версию в концертном исполнении.

Помимо этого, для театралов подготовлен концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Участие в нём также примут молодые зарубежные артисты — Ань Тяньсю из Китая, Миура Фумиаки из Японии и Ким Гихун из Южной Кореи.

Фестиваль «Мариинский» проходит во Владивостоке в четвёртый раз. В этом году он проводится с 24 июля по 9 августа. Завершит творческий смотр оперная постановка Приморской сцены Мариинского театра «Аида», в которой примут участие солисты Мариинки.

Ранее News.ru сообщал, что Гергиев стал послом Санкт-Петербурга — города — организатора чемпионата Европы 2020 года. Он назвал это «большой честью — представлять российскую культуру в целом».