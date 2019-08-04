https://static.news.ru/photo/3f1b67b4-b69c-11e9-9815-fa163e074e61_660.jpg Валерий Гергиев Фото: News.ru

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев представил музыкантов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Дальневосточном фестивале «Мариинский» в столице Приморья. Солисты из Китая, Японии и Южной Кореи приняли участие в концерте симфонического оркестра театра под управлением маэстро.

Билеты на творческий вечер были раскуплены заранее, а зал провожал музыкантов овациями. По словам Гергиева, атмосфера подобных мероприятий сближает страны и представителей разных культур.

Следующий [фестиваль] будет юбилейный, пятый. И он совпадает с празднованием 75-летия окончания [Второй мировой] войны. Страны, которые [представлены] здесь с Россией, <...> исторически были в эпицентре событий. Мне кажется, это уникальный шанс и для политического, экономического и культурного сближения, — цитирует худрука Мариинки РИА Новости .

Фестиваль «Мариинский» проходит во Владивостоке в четвёртый раз. В этом году он проводится с 24 июля по 9 августа. Днём ранее, как писал News.ru, Гергиев открыл на нём серию оперных премьер. Зрители увидели музыкальную драму «Парсифаль» Рихарда Вагнера.