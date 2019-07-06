https://static.news.ru/photo/373e1d6c-a002-11e9-ab9a-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Марчелли Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Бывший художественный руководитель ярославского Государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова Евгений Марчелли будет режиссировать новую постановку московского «Сатирикона».

Спектакль основан на пьесе Александра Островского «Шутники», сообщили в пресс-службе столичного учреждения. Главную роль в нём исполнит худрук Константин Райкин.

По словам Марчелли, он не знал о произведении раньше и не сразу оценил его потенциал. Однако теперь он очень хочет принять участие в работе над постановкой.

Я вдруг увидел в материале и шекспировские страсти, и чеховский психологизм. Эту историю хочется одолеть, расшифровать, найти в неё какой-то ход, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, ранее министр культуры Владимир Мединский сказал, что директор ярославского театра имени Фёдора Волкова Алексей Туркалов уволен с занимаемой должности из-за конфликта с художественным руководителем Евгением Марчелли. Позже худрук заявил, что написал заявление об уходе, так как посчитал правильным, что «две стороны исчезают с поля боя».

Марчелли являлся худруком Волковского театра с 2011 года. Туркалов, ранее возглавлявший Владивостокский цирк, был назначен директором учреждения в декабре 2018 года вместо арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина.