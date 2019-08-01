Народный артист СССР Армен Джигарханян впервые после болезни провёл сбор труппы Московского драматического театра.
По данным пресс-службы культурного учреждения, в ходе встречи артист поздравил коллектив с открытием сезона.
Когда Армен Борисович подъехал, вся труппа вышла встречать его на улицу, — рассказали в театре.
Джигарханян также обсудил с сотрудниками учреждения планы на 24-й театральный сезон. Так, зрителей ждут сразу несколько премьер — спектакли «Тётка Чарли» по пьесе Брэндона Томаса и «На всякого мудреца довольно простоты» по комедии Александра Островского.
Также к годовщине битвы под Москвой театр подготовил спектакль «Василий Тёркин».
В пресс-службе отметили, что артист не будет выступать на сцене, однако примет участие в каждой постановке в качестве художественного руководителя, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что свежее фото Джигарханяна, появившееся в Сети, удивило поклонников актёра. Мэтр словно посвежел и помолодел после развода с Викторией Цымбалюк-Романовской.