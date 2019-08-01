https://static.news.ru/photo/fefc5c90-b463-11e9-a277-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Народный артист СССР Армен Джигарханян впервые после болезни провёл сбор труппы Московского драматического театра.

По данным пресс-службы культурного учреждения, в ходе встречи артист поздравил коллектив с открытием сезона.

Когда Армен Борисович подъехал, вся труппа вышла встречать его на улицу, — рассказали в театре.

Джигарханян также обсудил с сотрудниками учреждения планы на 24-й театральный сезон. Так, зрителей ждут сразу несколько премьер — спектакли «Тётка Чарли» по пьесе Брэндона Томаса и «На всякого мудреца довольно простоты» по комедии Александра Островского.

Также к годовщине битвы под Москвой театр подготовил спектакль «Василий Тёркин».

В пресс-службе отметили, что артист не будет выступать на сцене, однако примет участие в каждой постановке в качестве художественного руководителя, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что свежее фото Джигарханяна, появившееся в Сети, удивило поклонников актёра. Мэтр словно посвежел и помолодел после развода с Викторией Цымбалюк-Романовской.