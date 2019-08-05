https://static.news.ru/photo/5e1a29aa-b775-11e9-b5aa-fa163e074e61_660.jpg Марк Варшавер Фото: АГН «Москва»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер не госпитализирован и находится на работе.

Об этом он сообщил сам, выразив удивление от появления подобных сообщений.

Опровергаю, это ложная информация. Уже было много звонков, а я на работе пребываю и удивлён, откуда такая информация, — сказал он ТАСС .

Ранее о госпитализации Варшавера с гипертоническим кризом и остеохондрозом сообщил Telegram-канал Mash.

Директор «Ленкома», в свою очередь, рассказал, что ему действительно предстоит ряд медицинских процедур, в том числе гастроскопия.

Это не значит, что я уже при смерти нахожусь, — добавил он.

Ранее о своём состоянии рассказала артистка театра «Ленком», народная артистка СССР Инна Чурикова, писал News.ru. Она готовится к выписке из НИИ имени Склифосовского после приступа, который случился прямо во время спектакля.