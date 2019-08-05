Директор театра «Ленком» Марк Варшавер не госпитализирован и находится на работе.
Об этом он сообщил сам, выразив удивление от появления подобных сообщений.
Опровергаю, это ложная информация. Уже было много звонков, а я на работе пребываю и удивлён, откуда такая информация,— сказал он ТАСС.
Ранее о госпитализации Варшавера с гипертоническим кризом и остеохондрозом сообщил Telegram-канал Mash.
Директор «Ленкома», в свою очередь, рассказал, что ему действительно предстоит ряд медицинских процедур, в том числе гастроскопия.
Это не значит, что я уже при смерти нахожусь, — добавил он.
Ранее о своём состоянии рассказала артистка театра «Ленком», народная артистка СССР Инна Чурикова, писал News.ru. Она готовится к выписке из НИИ имени Склифосовского после приступа, который случился прямо во время спектакля.