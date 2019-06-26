https://static.news.ru/photo/d770ecd6-9816-11e9-b9fe-fa163e074e61_1024.jpg Эдуард Бояков Фото: АГН «Москва»

Художественный руководитель Московского Художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького Эдуард Бояков назвал заявление актёров о лишении полномочий председателя художественного совета Татьяны Дорониной вводящим в заблуждение и бросающим тень на театр.

Желающие могут сами проанализировать эту ситуацию, не будем делать подсказок. Ложь в данном случае не имеет оправданий и объяснений. Равно как и утверждение относительно отстранения президента театра Т. Дорониной от участия в художественных процессах театра, а также отсутствие в уставе театра должной статьи, регулирующей деятельность худсовета, — цитирует его пресс-служба МХАТа.

Он также отметил, что репертуар театра формируется посредством поиска, а целью премьер являются решение нетривиальных задач и активизация потенциала труппы.

Репертуарная политика нашего театра основана на поиске, проявлении генокода отечественной культуры: чувства патриотизма, чести, совести, семейных, христианских ценностей, творческой свободы, о чем свидетельствуют новые постановки театра, — сказал Бояков.

Как ранее писал News.ru, актёры МХАТа записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором они говорят о замещении классического репертуара «спектаклями низкого художественного уровня» и лишении творческих полномочий Татьяны Дорониной, в декабре 2018 года покинувшей пост худрука и назначенной на должность почётного президента учреждения.

В Минкультуры выразили уверенность, что актёры и администрация МХАТа придут к взаимоприемлемому решению ситуации.