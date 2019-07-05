https://static.news.ru/photo/ad697ffa-9f43-11e9-b102-fa163e074e61_1024.jpg Театр драмы имени Фёдора Волкова Фото: Brateevsky/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Коллектив государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле огорчён увольнением худрука Евгения Марчелли. По мнению артистов, с его уходом работа учреждения не будет прежней.

Я рыдала, я шокирована этим известием. Марчелли мой худрук, это какое-то опустошение. Труппа полностью поддерживала его. Мы раздавлены, я думаю, что кто-то из актёров может уйти из театра за Марчелли, — цитирует ТАСС актрису Татьяну Коровину.

По словам актёра Виталия Даушева, «главное, чтобы злопыхатели не остались в театре и больше не было никаких скандалов».

Вполне возможно, что кто-нибудь уйдёт за Марчелли, театр прежним уже точно не будет, — полагает Даушев.

Он также добавил, что от будущего художественного руководителя зависит дальнейшая работа театра и атмосфера в коллективе.

Комментариев нет, есть какая-то пауза. Время всё расставит на свои места, пока говорить трудно, — заявил народный артист России Валерий Кириллов.

Как писал News.ru, ранее министр культуры Владимир Мединский сказал, что директор ярославского театра имени Фёдора Волкова Алексей Туркалов уволен с занимаемой должности из-за конфликта с художественным руководителем Евгением Марчелли. Позже худрук заявил, что написал заявление об уходе, так как посчитал правильным, что «две стороны исчезают с поля боя».

Марчелли являлся худруком Волковского театра с 2011 года. Туркалов, ранее возглавлявший Владивостокский цирк, был назначен директором учреждения в декабре 2018 года вместо арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина.