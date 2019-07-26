https://static.news.ru/photo/c4050d74-afc4-11e9-8e69-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Народного артиста России Анатолия Торопова похоронят 26 июля на Троекуровском кладбище.

Артист умер 25 июля в возрасте 91 года. По данным Малого театра, в котором работал Торопов, церемония прощания начнётся в Щепкинском фойе в 11:00, передаёт РИА Новости .

В 13:00 пройдёт отпевание покойного в Богоявленском кафедральном соборе. И затем состоятся похороны на Троекуровском кладбище, — сообщили в театре.

Торопов прослужил в труппе Малого театра 67 лет. Он играл роли в таких постановках, как «Пучина», «Лес», «Волки и овцы», «Доходное место» и другие. Кроме того, он снимался в кино, например, в фильмах «Хождение по мукам», «Угрюм-река» и «Северная повесть».

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