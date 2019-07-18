Актриса Инна Чурикова Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Актёр Александр Михайлов, игравший с Инной Чуриковой в спектакле, рассказал, что случилось с актрисой. Чурикова играла в постановке «Старая дева» вместе с Михайловым и Екатериной Васильевой.

В какой-то момент народная артистка СССР споткнулась и упала на сцене.

Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны рёбра были целы, надеюсь, у нее всё будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована, — рассказал Михайлов ТАСС.

Муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов подтвердил, что его супруга получила травму и нуждается в помощи врачей.

Ранее News.ru сообщал, что народная артистка Советского Союза Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии. Актриса упала со сцены во время спектакля. В результате у неё зафиксированы переломы двух рёбер.

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