https://static.news.ru/photo/25e27948-a9a1-11e9-b6c8-fa163e074e61_1024.jpgАктриса Инна ЧуриковаФото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Актёр Александр Михайлов, игравший с Инной Чуриковой в спектакле, рассказал, что случилось с актрисой. Чурикова играла в постановке «Старая дева» вместе с Михайловым и Екатериной Васильевой.
В какой-то момент народная артистка СССР споткнулась и упала на сцене.
Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны рёбра были целы, надеюсь, у нее всё будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована, — рассказал Михайлов ТАСС.
Муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов подтвердил, что его супруга получила травму и нуждается в помощи врачей.
Ранее News.ru сообщал, что народная артистка Советского Союза Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии. Актриса упала со сцены во время спектакля. В результате у неё зафиксированы переломы двух рёбер.