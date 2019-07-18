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Артистка работала в театре с 1980 года. Она сыграла в спектаклях «Орестея», «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души» и «Похождение бравого солдата Швейка». В 2014 году была награждена медалью «За трудовую доблесть».

Актриса театра Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщил Центральный академический театр Российской армии на своей странице в Facebook. Ранее News.ru писал, что советский художник-постановщик Стален Волков...