https://static.news.ru/photo/86c5ec32-abb7-11e9-8fa4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Регулярные отключения электроэнергии происходят в Туркменистане, где температура воздуха превышает 40 градусов Цельсия. О проблемах сообщают жители Ашхабада и Дашогуза.

В городе Дашогуз с 10:00 до 17:00 электричество отключали по меньшей мере семь раз. Такая ситуация продолжается около 10 дней, сообщает « Радио Азатлык ».

От регулярных отключений электричества без холодильников и кондиционеров особенно трудно приходится семьям с малолетними детьми, отмечают источники издания.

В холодильниках портятся продукты, мясо и молочные изделия, которые были куплены за немалые для жителей деньги. Людям приходится выбрасывать продукты, — рассказали жители города.

Когда отключают электричество, практически останавливается работа домов здоровья, а торговцы на рынках и в магазинах пытаются найти решение путём установки генераторов, чтобы сохранить скоропортящиеся товары.

Власти Дашогуза объясняют регулярное отключение электричества работами по благоустройству города. По другим данным, речь может идти об экономии электроэнергии.

С похожими проблемами столкнулись также жители Ашхабада. Так, 17 июля в микрорайоне Парахат-2 электричество отключали три раза.

Как писал News.ru, в апреле руководство ашхабадского «Водоканала» нашло оригинальный способ понуждения своих сотрудников к платежам за водопользование. Тем, кто не имеет возможности закрывать долги по коммунальным услугам, отказались платить зарплату до внесения средств.