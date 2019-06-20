https://static.news.ru/photo/cb5a16d4-9398-11e9-82aa-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: M. Popow, via www.imago-images.d/ www.imago-images.de/Global Look Press

Действующий президент Украины Владимир Зеленский отменил 161 указ своих предшественников. Как позже разъяснили в администрации главы государства, эти указы «мешали работать бизнесу».

Позицию Зеленского разъяснила его пресс-секретарь Юлия Мендель, написав в Facebook, что создание благоприятных условий для бизнеса — «один из приоритетов кампании президента».

20 июня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ. Из ключевого, — говорится в сообщении.

Так, отменён штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины, нотариусам больше не будут платить минимальный размер оплаты услуг. Теперь нотариусы будут получать меньше 1% от стоимости недвижимости. Соответственно, снизится и стоимость оформления операций с недвижимостью.

Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого «бонуса» его искажало и приводило к возникновению «серого» рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту «под столом», — пояснила Мендель.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые положения законов страны уже устарели. Политик привёл в пример Трудовой кодекс, который был создан в 1971 году и до сих пор действует.