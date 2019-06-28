Глава Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Резниченко с поста главы Днепропетровской областной администрации. Временно исполняющим обязанности руководителя обладминистрации он назначил Дмитрия Батуру.
Указы о перестановке обнародованы на
Батура с 2018 года был первым замом главы Днепропетровской обладминистрации.
Ранее News.ru писал, что Зеленский освободил от должности губернатора Житомирской области Игоря Гуднича, главу Ровенской области Алексея Муляренко, а также губернатора Черкасского региона Александра Вельбовеца.