Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Резниченко с поста главы Днепропетровской областной администрации. Временно исполняющим обязанности руководителя обладминистрации он назначил Дмитрия Батуру.

Указы о перестановке обнародованы на сайте украинского президента.

Батура с 2018 года был первым замом главы Днепропетровской обладминистрации.

Ранее News.ru писал, что Зеленский освободил от должности губернатора Житомирской области Игоря Гуднича, главу Ровенской области Алексея Муляренко, а также губернатора Черкасского региона Александра Вельбовеца.

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