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Проверка радиационного фона в казахстанском городе Арысь показала, что он соответствует норме.

По словам главного государственного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, исследование проводилось с помощью передвижной лаборатории на территории города и в пригороде. В 50 местах была проведена проверка воздуха. Он подчеркнул,...