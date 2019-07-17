https://static.news.ru/photo/254c053a-a8cf-11e9-b84d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении освободить от оплаты услуг ЖКХ людей старше 70 лет. Глава государства обещает создать такую экономическую модель, при которой это стало бы возможным.

Зеленский назвал эту идею «очень креативной», ею заняты «наши ребята», заверил президент в своём YouTube-канале. Глава государства также объявил о снижении тарифов ЖКХ на 12%, чего удалось добиться его команде, но этого, считает Зеленский, мало.

Сейчас наши ребята ищут экономическую модель как людям старше 70 лет, когда человек физически не может работать... как этому человеку не платить коммуналку, — сказал президент.

Ранее News.ru сообщал, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в новом парламенте необходимо создать настоящую «коалицию действий», которая объединит новизну и опыт. По её словам, возглавляемая ею фракция имеет чёткий план, что делать в первые 100 дней.