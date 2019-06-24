После ухода Михаила Саакашвили новая грузинская власть при встречном курсе Москвы предпринимала максимальные усилия по нормализации отношений с Россией. Усилия, возможные в условиях отсутствия дипломатических отношений и присутствия территориального вопроса принадлежности Абхазии и Южной Осетии, с потерей которых не готова мириться существенная часть грузинского общества. Сейчас, независимо от того, чем закончится внутриполитическое противостояние, внешняя политика Грузии будет долго развиваться в антироссийском векторе. Причина тому — не только заявления высшего руководства Грузии и лозунги уличных протестов, но и эмоциональный шаг Москвы, от которого выигрывает только националистически настроенная оппозиция.

Протесты без партий

24 июня правящая партия Грузии «Грузинская мечта» согласилась провести парламентские выборы 2020 года исключительно по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера. Об этом заявил основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили. Изменение смешанной системы на пропорциональную планировалось только к выборам 2024 года, а парламентские выборы-2020 должны были пройти по смешанной системе (из 150 депутатов 77 избираются по партийным спискам, а 73 — по мажоритарным округам). Такая система, по мнению лидеров оппозиционных партий, привела бы к тому, что «Грузинская мечта» через депутатов-мажоритариев снова бы провела в парламент своих «племенных вождей».

Таким образом, власть частично удовлетворила требования участников акций протеста в Грузии. Аналогичным образом — под давлением манифестантов — 21 июня ушёл в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Оппозиция уже охарактеризовала действия руководства «Грузинской мечты», как уступки, и заявила о своей победе.

Эта победа является очень важной потому, что, помимо того, что общество заставило отступить «Грузинскую мечту» и достигло справедливой пропорциональной системы, вы сказали всем политикам, что ни в коем случае оскорбление чести нашего общества не пройдет бесследно, и каждая последующая власть будет отвечать за подобные недостойные и незаконные поступки. Я поздравляю всех, ваша принципиальная борьба принесла результаты. Елена Хоштария депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия — Движение за свободу»

Однако у протестующих есть ещё два невыполненных властью требования. Первое — увольнение главы МВД Георгия Гахария как человека, ответственного за применение силы против демонстрантов. Второе — освобождение всех задержанных в ходе силового разгона акции в ночь на 21 июня на проспекте Руставели. Кроме того, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, считающийся главным покровителем грузинской оппозиции, в недавнем видеообращении призвал расширить требования: власть также должна уволить главу ЦИК Тамару Жвания и провести досрочные парламентские выборы.

24 июня в Тбилиси проходят три акции протеста: митинг у апелляционного суда (требования — освободить всех задержанных демонстрантов), автопробег от Площади первой республики до здания МВД и очередные вечерние манифестации перед зданием парламента на проспекте Руставели. Демонстрации в Грузии не прекращаются, однако после силового разгона они носят мирный характер (за исключением единичных случаев), а роль оппозиционных политиков в них уменьшилась.

Так, организаторы не дали выступить перед митингующими главе наиболее влиятельной оппозиционной партии «Единое национальное движение» — бывшему главе МИД Грузии и соратнику Саакашвили Григолу Вашадзе. Не поднялась на трибуну и проживающая в Грузии и принимающая активное участие в политической жизни страны жена Саакашвили — голландка Сандра Руфолс, хотя она и была замечена на митинге 23 июня вместе с младшим сыном. Против предоставления трибуны известным публичным политикам выступает существенная часть демонстрантов — люди заявляют, что не верят никаким политическим партиям.

Как отмечает у себя в Telegram-канале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов, характер грузинских протестов свидетельствует о том, что существенная часть электората устала от грузинской политической системы в целом, и для неё одинаково неприемлемыми фигурами являются считающийся «серым кардиналом» Грузии Бидзина Иванишвили и оппозиционер Михаил Саакашвили. В такой ситуации, по мнению Лукьянова, протесты могут привести к формированию совершенно другой политической элиты, равноудалённой как от Саакашвили, так и от Иванишвили.

Бидзина Иванишвили Yi Gaochao/Xinhua/Global Look Press

Санкции против «Мечты»

Москва продолжает оказывать на Тбилиси экономическое давление. Сначала президентом РФ было объявлено о приостановке полётов авиакомпаний в Грузию, а туроператорам было рекомендовано воздержаться от продажи путёвок в эту страну. 24 июня к делу защиты внешнеполитических интересов Кремля подключился Роспотребнадзор, который до этого не раз обвиняли в принятии политически мотивированных решений. Ведомство пообещало усилить контроль за поступающим из Грузии алкоголем, поскольку в последнее время якобы появилось очень много вопросов к качеству продукции.

С точки зрения внутренней политики: власти Грузии в лице президента Саломе Зурабишвили сожалеют о сокращении потока русских туристов, но оппозиция использует «санкционный» фактор для активной критики «Грузинской мечты». Критикующие власть издания отмечают: хотя российские туристы и вносят существенный вклад в грузинскую экономику, эта прибыльная статья не ключевая для бюджета страны (по данным независимых исследований, за 2018-й год страну посетило 7,2 млн иностранцев, из них только 1,4 млн россиян). Кроме того, оппозиция подчёркивает: попытка Москвы оказать на Грузию экономическое давление — закономерный итог правления «Грузинской мечты», которая стремилась наладить отношения с Россией и позволяла при этом регулярно испытывать позицию грузин «на прочность» в отношении Абхазии и Южной Осетии — их в Грузии до сих пор считают «незаконно оккупированными Российской Федерацией территориями».

По мнению Фёдора Лукьянова, сейчас Россия в грузинской истории фактически сыграла на стороне местных националистов, «толкнув ситуацию в сторону консолидации против „русского медведя“ и очередных призывов к Западу защитить». В этом смысле российская реакция носит чисто эмоциональный оттенок, поскольку какой-то практической пользы Москва для себя из «похорон» «Грузинской мечты» не извлечёт, а от обрушения этой властной конструкции ничего хорошего грузино-российские отношения не ждёт.