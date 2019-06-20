https://static.news.ru/photo/99fe298e-939a-11e9-bfcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/irina.kalatozishvili

Число пострадавших при разгоне митинга в Грузии выросло до 70 человек. Об этом сообщил экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко.

За медицинской помощью обратились 30 участников акции и 38 полицейских, они получили незначительные травмы. Среди пострадавших есть госпитализированные, сейчас их навещает новый министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, сообщает телеканал «Рустави-2».

Грузинские СМИ сообщают также о трёх пострадавших, которых сейчас оперируют врачи. Фото с места событий публикуются в соцсетях.

Получили травмы в результате столкновения участников акции и полицейских журналисты различных телеканалов и интернет-изданий. Грузинский Первый канал сообщил о раненых трёх операторах и корреспонденте, которых положили в больницу. Одному из операторов в лицо попала резиновая пуля.

Ранее News.ru сообщал, что грузинское телевидение сообщает, что сотрудники МВД и демонстранты перешли в противостояние, слышны выстрелы. Демонстрантов разгоняют слезоточивым газом, те, в свою очередь, переходят в наступление и используют всё, что попадётся под руку.