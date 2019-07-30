https://static.news.ru/photo/7ae92d82-b2da-11e9-a935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Павлов. Скриншот из видеосюжета на ютуб-канале Следственного комитета РБ

Витебский областной суд завершил рассмотрение дела 50-летнего Виктора Павлова, которого признали виновным в убийстве двух пенсионерок. Мужчину приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в деревне Присушино. Преступник пришёл к сёстрам-пенсионеркам и забил их до смерти. При этом он похитил из дома деньги и несколько бутылок вина.

Павлов был судим за убийство, поэтому новое преступления было квалифицированно как «особо опасный рецидив».

Это уже второй смертный приговор с начала 2019 года. 9 января за двойное убийство к высшей мере наказания был приговорён Александр Осипович из Бобруйска, передаёт портал « Весна ».

Ранее News.ru писал, что Министерство юстиции США заявило о решении казнить пятерых заключённых, которых суд приговорил к высшей мере наказания за убийства. Первая казнь планируется 9 декабря 2019 года.