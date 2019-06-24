https://static.news.ru/photo/8e2d2186-9698-11e9-b356-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/znewskz

Взрывы в городе Арысь Туркестанской области на юге Казахстана могут продолжаться еще несколько дней, сообщил на специальном брифинге Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Сейчас на месте ЧП работает группа сапёров. Радиоактивных снарядов на территории воинской части не было.

По данным чиновников, на данный момент эвакуирован весь город. Местные жители были вывезены в трёх направлениях, все размещены в специальных лагерях на базах школ, информирует главный телеканал Казахстана «Хабар».

Для обеспечения правопорядка в городе работают 345 сотрудников полиции. Дополнительно в город введены 500 военнослужащих Национальной Гвардии.

Первый взрыв на складе боеприпасов прогремел утром в 09.20 по местному времени (06.20 мск). По последним данным, пострадал 31 человек, один погиб. Пропали десятки несовершеннолетних детей. По предварительным данным, детей эвакуировали без разрешения родителей. Сейчас пропавших несовершеннолетних ищут с помощью волонтёров. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев уверил родителей, что потерявшихся во время эвакуации из Арыси детей, всех найдут, писал News.ru.