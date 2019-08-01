https://static.news.ru/photo/b3ec6120-b498-11e9-9597-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

После официального ухода в отпуск в середине июля президент Туркмении появился на государственном телевидении только однажды. На фоне слухов о его смерти, это вызвало вопросы у журналистов, которые вспомнили, что во время предыдущего отдыха разнообразные трансляции с главой государства демонстрировались чаще.

В то время как глава государства продолжает отсутствовать в общественно-политической жизни и информационном поле страны, вопрос, где же находится президент, остаётся без ответа. Власти страны тему никак не комментируют, — сообщает « Радио Азатлык ».

После начала отпуска Бердымухамедова, государственное телевидение Туркменистана показало главу государства только однажды. Это произошло 24 июля.

Как заявил изданию главный редактор цифрового отдела проекта «Настоящее Время» Толкун Умаралиев, кадры, недавно показанные по телевидению, совпадают со съёмками, использованными в новостной программе 10 мая.

В этих двух видео он, во-первых, одет одинаково и это очень странно для президента Туркменистана, потому что мы знаем, что он очень сильно следит за своим имиджем, и я лично и мои коллеги никогда не видели, чтобы он когда-нибудь появлялся на публике в одной и той же одежде дважды. Тем более, в такой яркой одежде, — обратил внимание Умаралиев.

Также журналист заметил, что и в майском, и в июльском телерепортаже складки на галстуке и на рубашке абсолютно одинаковые.

Утверждать нельзя, но есть очень большая вероятность, что это было снято в один день и это было как минимум в мае этого года, — добавил Умаралиев.

Как писал News.ru, 21 июля директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил о смерти Бердымухамедова. По его словам, глава Туркмении скончался, когда ушёл в отпуск. Власти республики опровергли это сообщение, после чего политолог извинился за дезинформацию.

Позднее в Сети появился ролик, в котором политик с указкой в руках рассматривает инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Также он поздравил узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с днём рождения.