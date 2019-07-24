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Администрация украинского лидера Владимира Зеленского планирует добиться увольнения Виталия Кличко с должности мэра Киева. Глава офиса президента уже направил в правительство письмо с просьбой сделать соответствующее представление. Об этом сообщил шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар.

Как сообщают мои источники, глава канцелярии президента Андрей Богдан направил министру кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Кличко,— написал журналист в Facebook. Ранее News.ru писал,...