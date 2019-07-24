Музыкант Святослав Вакарчук избран главой партии «Голос» на съезде в среду, 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Отмечается, что экс-председатель «Голоса» Юлия Клименко займётся работой над экономической повесткой дня партии.
Я очень благодарен Юлии за её работу по реорганизации партии, формирование избирательного штаба и руководства избирательной кампанией, благодаря которой «Голос» за два месяца с нуля стала парламентской партией, – приводит пресс-служба слова Вакарчука.
Партия «Голос» проходит в Верховную раду по итогам обработки 99,3% избирательных протоколов. Политическая сила набирает 5,84% голосов.
Ранее News.ru писал, что Святослав Вакарчук призвал парламент Украины принять закон, регламентирующий отношения между Киевом и Москвой во всех сферах. По его словам, в законе о сосуществовании с «государством-агрессором» необходимо чётко указать, «что можно, а что нет».