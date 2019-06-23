В Узбекистане не прекращаются громкие аресты представителей силовых ведомств. Последним на сегодня «под раздачу» попал генпрокурор Отабек Муродов, который теперь находится под следствием по обвинениям во взяточничестве.

Массированное наступление действующей узбекской власти на силовиков начались почти полтора года назад. Сейчас же оно вышло на новый виток — уже третий генпрокурор Узбекистана за последние два года стал фигурантом уголовного дела. Отабек Муродов обвиняется в коррупции. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что бывший генпрокурор брал у руководителей региональных прокуратур и администраций взятки в размере 50-100 тыс. долларов. На его должность был назначен председатель верхней палаты Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) Нигматилла Юлдашев.

Вы должны очистить органы прокуратуры от недобросовестных сотрудников. Либо вы замените 60% сотрудников прокуратуры, либо мы ликвидируем организацию. Сократим сотрудников. Прокуратура станет маленьким агентством. Многие функции передадим юстиции, — предупредил его Мирзиёев.

Такого рода заявления говорят о резком повороте в отношениях между верховной властью и спецслужбами. Если после смерти Ислама Каримова в 2016 году казалось, что новый глава государства сделает Генпрокуратуру основным контролирующим органом страны, то сейчас налицо конфликт, победу в котором пока одерживает президент.

Однако главный вопрос — зачем? Узбекистан по-прежнему остаётся весьма закрытым в информационном плане государством, поэтому предположений хватает. Помимо очевидной (но и, возможно, излишне упрощённой) версии об обновлении Мирзиёевым руководства силовых ведомств, существует и вариант, согласно которому силовики пытались осуществить «мягкий» государственный переворот, за что сейчас и платят своей свободой. В частности, незадолго до задержания Муродова стало известно об аресте бывшего главы Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева, а также нескольких его коллег.

Отабек Муродов upl.uz

Уголовные дела по таким обвинениям, как злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество, возбуждены против бывших руководителей Службы государственной безопасности И. Абдуллаева и Ж. Эгамова, а также в отношении ещё около 10 должностных лиц, — гласило заявление Генпрокуратуры от 14 июня 2019 года.

А в прошлом году, как сообщал News.ru, под стражу были отправлены глава Министерства внутренних дел Адхам Ахмедбаев и председатель Службы национальной безопасности страны Рустам Иноятов. Последнего, к слову, некоторые эксперты называли демиургом узбекской политики при Каримове и всерьёз считали его претендентом на пост президента.

Шаги новых властей Узбекистана — свидетельство сознательной зачистки политического поля от «старых» игроков. Не так давно первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев заявил, что страна встала на путь серьёзных реформ, которым, однако, могут помешать те самые персоны каримовской эпохи.

Чиновники, которые выросли в прежней системе, не хотят выпускать из рук вожжи управления экономикой, — подчеркнул Сафаев на открытии 6-го ежегодного Регионального форума CAMCA (Central Asia-Mongolia-Caucasus-Afghanistan).

Очевидно, борьба властей с чиновниками каримовской эпохи продолжится — до победы одной из сторон. На данный момент перевес, очевидно, на стороне Мирзиёева. Но сам факт активного давления на силовиков говорит, скорее, о его неуверенности в лояльности этих ведомств.