Права заключённых в Узбекистане значительно расширены. Министерство юстиции утвердило дополнения к правилам внутреннего распорядка пенитенциарных учреждений: теперь отбывающие наказания смогут работать за зарплату, брать отпуск, получать психологическую помощь и т.д. Подобного рода либерализация — лишь часть комплекса мер, принимаемых Ташкентом для улучшения ситуации в сфере прав человека и, как следствие, повышения статуса страны.

Согласно внесённым дополнениям, заключённым предоставлены такие права, как занятие упражнениями на свежем воздухе в свободное от работы время, если погода позволяет, получение психологической помощи, а также иметь безопасные условия труда, отдыхать, выходить в отпуск, получать заработную плату, — говорится в сообщении пресс-службы Минюста Узбекистана.

Помимо этого, в случае тяжёлого заболевания осуждённому будет представляться больше времени для общения по телефону, а также дополнительное свидание — при наличии рекомендаций от врача. Заключённые сами могут обращаться к докторам, но и безотносительно этого им гарантирован плановый медосмотр не реже, чем раз в шесть месяцев.

Нынешняя реформа — далеко не первая в президентстве Шавката Мирзиёева, активно борющегося, например, и с «недобросовестными» силовиками. Долгое время узбекская правоохранительная система была объектом жёсткой критики правозащитников и мирового сообщества. Однако после смерти президента Ислама Каримова ситуация стала, пусть и медленно, но улучшаться. Например, в прошлом году страну впервые за 14 лет посетила делегация правозащитной организации Amnesty International, которая отметила ряд серьёзных изменений, например увеличение числа оправдательных приговоров, что связано с модернизацией уголовного законодательства. Логичным продолжением этих процессов стало и нынешнее расширение прав заключённых.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Обозначилась вполне чёткая тенденция, так как одной из самых критикуемых и долго нереформируемых сфер жизни в Узбекистане была именно пенитенциарная система, — напомнил в беседе с News.ru член экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РФ Бахром Исмаилов. — Когда в 2016 году президентом страны стал Шавкат Мирзиёев, одними из главных направлений его реформ были заявлены либерализация и демократизация общества. Изменения, вступившие в силу в этом месяце, ожидались ещё в прошлом году. Важную роль в их реализации сыграл и Комиссариат ООН по правам человека, и международные некоммерческие организации, работающие в данном направлении.

Всё это — естественный ход событий для данной сферы, и есть все основания полагать, что и дальше политика либерализации продолжится, отмечает эксперт. Известно, что уже давно идут разговоры относительно принятия нового Уголовного кодекса, в котором некоторые статьи будут декриминализированы. Он находится в разработке, к этому процессу привлечено широкое экспертное сообщество.

Мы говорим о конкретном тренде на очеловечивание уголовной системы, о приведении её к европейским стандартам. Узбекистан сейчас стремится поднять свои позиции во всех международных рейтингах, касающихся и бизнеса, и демократических свобод, и здесь важно соответствие мировым нормам по защите прав человека. Недавно, например, прошла новость о том, что в Ташкенте намерены присоединиться и к Гаагской конвенции. Этот тренд уже нашёл отражение в изменениях и в таможенной политике, и в Налоговом кодексе, — подчёркивает Бахром Исмаилов.