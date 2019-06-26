https://static.news.ru/photo/b14c8b7a-980a-11e9-8614-fa163e074e61_1024.jpg Дарья Коцюруба Фото: Дарья Коцюруба/facebook.com

Ровенский городской суд признал факт административного правонарушения, совершённого 16-летней Дарьей Коцюрубой. 25 мая девушка и её 20-летний приятель вышли на улицу с плакатами, на одном из которых было написано «Импичмент президенту». Административные протоколы составили на обоих молодых людей, а также на мать Дарьи — Наталью.

Инцидент получил широкий резонанс, на него отреагировал сам глава Украины Владимир Зеленский, а правозащитники заявили об отсутствии нарушений, ссылаясь на Конституцию страны, где нет понятий санкционированного и несанкционированного митинга.

Как заявила мать Коцюрубы, решение суда было вынесено 13 июня. По её словам, молодого человека также признали виновным.

Была в суде, забрала решение судьи Дионисьева. У нас предупреждения, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу его перенесли, — цитирует Наталью РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Зеленский отреагировал на петицию с требованием его отставки ссылкой на Конституцию Украины. Как заявил глава государства, согласно основному закону, полномочия президента прекращаются досрочно в случае объявления импичмента, смерти или невозможности выполнять обязанности по состоянию здоровья.