https://static.news.ru/photo/3a2cb71a-9466-11e9-9b25-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары. Энергосистеме Украины не хватает нормативной резервной мощности на энергоблоках ТЭС.

Компания «Укрэнерго» распространила соответствующее заявление, в котором указала на угрожающую ситуацию в сфере энергетики из-за рекордных температур.

В таких случаях «Укрэнерго» может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы, — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.

Исправить ситуацию можно, но только при условии стабильной поставки угля электростанциям, включения газомазутных блоков и введения в эксплуатацию тех блоков, которые сейчас стоят на ремонте.

Ранее News.ru сообщал, что жители более 100 населённых пунктов в трёх областях Украины остались без электроснабжения. В ночь с 16 на 17 июня из-за порывистого ветра с дождём и грозами во Львовской, Закарпатской и Луганской областях произошло отключение электричества.