Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары. Энергосистеме Украины не хватает нормативной резервной мощности на энергоблоках ТЭС.
Компания «Укрэнерго» распространила соответствующее заявление, в котором указала на угрожающую ситуацию в сфере энергетики из-за рекордных температур.
В таких случаях «Укрэнерго» может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы, — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.
Исправить ситуацию можно, но только при условии стабильной поставки угля электростанциям, включения газомазутных блоков и введения в эксплуатацию тех блоков, которые сейчас стоят на ремонте.
Ранее News.ru сообщал, что жители более 100 населённых пунктов в трёх областях Украины остались без электроснабжения. В ночь с 16 на 17 июня из-за порывистого ветра с дождём и грозами во Львовской, Закарпатской и Луганской областях произошло отключение электричества.