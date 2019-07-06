https://static.news.ru/photo/eca5bfc4-a003-11e9-9579-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Анатолий Устиненко/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у людей, вышедших на оппозиционные митинги в Казахстане, травматическое оружие и дымовые шашки.

Прокуратура несколько раз предупреждала протестующих о противоправности акций, передаёт РИА Новости сообщение МВД республики. Однако некоторые поддались на «провокационные призывы запрещённой экстремистской организации».

Граждане совершали противозаконные действия в отношении силовиков, что создавало угрозу для других людей, отметили в ведомстве. В связи с этим организаторы и активные протестующие были задержаны и доставлены в полицейское отделение.

Представители министерства подчеркнули, что задержание проводилось в корректной форме и без применения специальных средств.

Ранее News.ru писал, что протесты против властей республики организовало движение «Демократический выбор Казахстана». С просьбой «не поддаваться на провокации» к гражданам страны обратился заместитель генерального прокурора Булат Дембаев.