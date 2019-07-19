https://static.news.ru/photo/e8f1a622-abde-11e9-abeb-fa163e074e61_1024.jpg Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в первый раз уклонился от предложения возглавить страну. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Президент 2.0».

Что скрывать, с первого раза я, естественно, если не отказался, то уклонился, и разговоры на эту тему продолжались, естественно, не один день, не одну неделю, не один месяц и даже не один год, — рассказал Токаев.

Нынешний руководитель Казахстана отметил, что «абсолютно трезво оценивал свои возможности» и «понимал, насколько тяжела ноша президента целого государства, девятого в мире по территории государства».

Как писал News.ru, в этом фильме Токаев также заявил, что Казахстан планирует серьёзное сотрудничество с Россией в сфере космических исследований. Кроме этого, он признался, что игнорирует похвалу от окружающих.

В апреле первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бессменно правивший страной с 1991 года, заявил, что готовился к своей отставке более трёх лет. По его словам, он присматривался к кадрам, «воспитывал соратников» и «на каждого возлагал свои надежды», размышлял о будущем и прошлом республики.