Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в первый раз уклонился от предложения возглавить страну. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Президент 2.0».

Что скрывать, с первого раза я, естественно, если не отказался, то уклонился, и разговоры на эту тему продолжались, естественно, не один день, не одну неделю, не один месяц и даже...