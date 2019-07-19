Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что является активным пользователем социальных сетей, сочтя неэффективной их блокировку. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Президент 2.0».
Я сижу в социальных сетях, — признался Токаев.
Тему с ограничением доступа в соцсети президент Казахстана назвал «сложным вопросом».
Замкнуться как улитка — это невозможно в современном мире. Всё равно (в случае запрета. — News.ru) найдут обходные пути и выйдут на большую сеть. Другое дело, что нужно иметь свою правду, как говорится, уметь доносить её через те же социальные сети, — добавил политик.
Как писал News.ru, в мае интернет-провайдеры Казахстана осуществляли блокировку основных соцсетей и нескольких СМИ. Ограничения вступили в силу после призыва оппозиционеров к митингам в День Победы.
В фильме Пивоварова Касым-Жомарт Токаев также заявил, что якобы первый раз уклонился от предложения возглавить страну. Кроме этого он отметил, что Казахстан планирует серьёзное сотрудничество с Россией в сфере космических исследований, а также признался, что игнорирует похвалу от окружающих.